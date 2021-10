Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, vineri, ca se inregistreaza o crestere a numarului de persoane care s-au vaccinat cu prima doza de ser anti-COVID, precizand ca e o crestere importanta, dar care trebuie valorificata si intarita si in perioada urmatoare. „Avem in ultimele zile…

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, vineri, ca se inregistreaza o crestere a numarului de persoane care s-au vaccinat cu prima doza de ser anti-COVID, precizand ca e o crestere importanta, dar care trebuie valorificata

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, prezent la maratonul vaccinarii de la centrul de vaccinare organizat la Palatul Copiilor, a declarat ca vaccinarea este singura masura care sa ne asigure la nivelul societatii o imbunatatire a situatiei in care suntem. Mesajul ferm este acela ca oamenii…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, afirma ca România nu a ajuns înca în vârful valului pandemiei de COVID-19 si nu se afla nici macar pe platou, iar presiunea pe sistemul sanitar este "uriasa". "Din pacate, ceea ce trebuie sa constientizam…

- Ministrul interimar al sanatatii, Cseke Attila, a spus marți seara, la TVR, ca Romania va depași al patrulea val al pandemiei pana la sfarșitul anului, insa atrage atenția ca deocamdata ”presiunea este enorma pe sistemul sanitar”, iar țara noastra ”nu a ajuns inca in varful valului”, potrivit News.ro…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, marti, ca este „evident” ca numarul de persoane infectate zilnic cu noul coronavirus „nu corespunde exact realitatii”. „Este evident ca numarul de persoane infectate zilnic nu este ceva care corespunde exact realitatii. Pur si simplu, din motivul…

- Un barbat inconștient a fost adus la Spitalul Victor Babeș din Capitala, cu o mașina personala, de catre trei persoane. Oamenii au precizat ca barbatul nu se simțea deloc bine din cauza coronavirusului, insa dupa ce medicii l-au consultat, au realizat ca barbatul era deja mort. O mașina particulara,…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns duminica la 4,35, motiv pentru care vor intra in vigoare mai multe masuri de restricție, inclusiv in mijloacele de transport in comun. Astfel, pe langa celebra masura privind necesitatea certificatului de vaccinare pentru accesul in restaurante, spectacole, teatre…