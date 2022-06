Efectele scumpirilor: Românii amână deschiderea de afaceri, nașterea de copii, schimbarea jobului și cumpărarea de mașini Un studiu realizat recent de Ipsos pentru ING Bank arata ca 8 din 10 romani cred ca in perioada urmatoare prețurile vor crește in medie cu 25%. In acest context, pentru a ține pasul, 80% dintre ei vaneaza reducerile și promoțiile in cumparaturile zilnice și peste 50% au cheltuit mai puțin pe articolele vestimentare. Totodata, 36% au amanat cumpararea de bunuri de folosința indelungata (precum un autovehicul), 18% au amanat deschiderea propriului business, respectiv 16% au amanat schimbarea job-ului, in timp ce 14% inca se mai gandesc, momentan, cu privire la aducerea pe lume a unui copil, scrie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși suntem intr-o perioada de criza, cu prețuri la carburanți care au explodat, statistica arata ca romanii nu au renunțat la a cumpara mașini in 2022. Piața auto romaneasca este in creștere, conform datelor din martie a.c., procentele de creștere fiind de 40,2% in a treia luna din acest an. Daca Renault…

- Zece persoane, intre care sapte copii, au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Botosani, in care au fost implicate doua masini, informeaza News.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, pompierii au fost anuntati de producerea unui eveniment…

- Familiile a patru copii imobilizați la pat au primit, cu prilejul zilei de 1 iunie, cadouri din partea Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului, cu suportul Preturii sectorului Centru al Capitalei. Este vorba despre mașini de spalat, care sa le ușureze mamelor acestor copii…

- Jumatate dintre romani vor sa-si cumpere masini electrice pentru a reduce costul cu alimentarea, dar infrastructura de incarcare ramane principalul motiv de reticenta, reiese din studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, realizat in 25 de tari din intreaga lume.

- Conform datelor oficiale, peste 700 000 de cetateni ucraineni au venit in Romania de la inceputul invaziei rusesti din 24 februarie. Desi tara noastra a fost in principal una de tranzit, peste 80 000 de ucraineni au ales sa ramana in Romania. Romanii i-au primit gratuit in casele lor, in centre organizate…

- Eckerle Automotive, furnizor de componente auto cu fabrici la Cluj și Turda a avut un 2021 prosper, cu o cifra de afaceri de circa 47 de milioane de euro, in creștere cu 20% fața de primul an pandemic.

- ”Reglementam prin ordonanța de urgența modul in care implementam acea masura care face parte din pachetul asumat la nivelul Guvernului pentru modernizarea și digitalizarea relației dintre stat și mediul de afaceri. Mediul de afaceri va beneficia in sensul in care reducem partea birocratica a activitații…

- Schimbarea generațiilor și a modului de abordare a carierei profesionale conduce din ce in ce mai mult și spre o reformulare a comunicarii și a conținutului educațional al programelor universitare. Pentru a menține interesul și implicarea activa a studenților, prin cursuri și seminarii, nu se mai pot…