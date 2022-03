Efectele sancțiunilor: rușii stau la coadă la lapte cu bidonul de plastic Rusii stau la coada la lapte cu bidonul de plastic: publicatia „Vedomosti" ("Ведомости") scrie ca ambalajele Tetra Pak au inceput sa dispara din Rusia. Insuficienta de materiale Tetra Pak a provocat deja cresterea preturilor: transportul cutiilor din carton gofrat s-a scumpit deja cu 30-; peliculele din polipropilena – cu 100-, cutiile din carton pentru comercializare – cu 122-, ambalajele din folii de polietilena – cu 89-. In lanturile de supermarketuri din Rusia au inceput sa dispara sucurile si laptele in ambalaje Tetra Pak, arata si newsmaker.md Sunt probleme si cu ambalajele pentry lapte… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

