Stiri pe aceeasi tema

- Parintii iau cu asalt cabinetele psihologilor, ingrijorati ca cei mici nu mai vor, pur si simplu, sa mearga la scoala. Este vorba despre lipsa de motivatie, spun psihologii, iar motivele pentru care s-a ajuns aici sunt multiple.

- Potrivit unei Instrucțiuni transmise de ministrul Sorin Cimpeanu, vineri, 1 octombrie, fiecare inspectorat școlar trebuie sa publice ZILNIC lista unitaților școlare care au clase in online, cu precizarea claselor care au activitate online. Minsterul Educației a anunțat ca va publica aceste raportari…

- Efectele secundare ale celei de a treia doze de vaccin impotriva covid-19 Pfizer/BioNTech si Moderna sunt foarte ”asemanatoare” celor de la rapel, arata un studiu publicat de catre autoritatile sanitare americane, relateaza AFP. Aceste date au fost culese de la cateva mii de persoane vaccinate cu a…

- Situația epidemiologica din ultimele zile ridica mari semne de intrebare cu privire la mersul fizic la școala. Tot mai mulți parinți sunt ingrijorați despre ce se intampla cu copiii lor in urmatoarea perioada, daca numarul de cazuri noi de Covid continua sa creasca. Ministrul Muncii, Raluca Turcan,…

- Guvernul va adopta saptamana viitoare, prin ordonanța de urgența , un program național suport “Din grija pentru copii”, a anunțat, marți, premierul Florin Cițu. El a precizat ca acest program prevede acces la servicii psihologice gratuite acolo unde este nevoie, in contextul pandemiei. Cițu iși dorește…

- Cimpeanu a reiterat ca varianta Delta a coronavirusului se raspandește mult mai rapid și, fața de celelalte tulpini, afecteaza mai mult copiii și adolescenții. In lipsa vaccinarii, la jumatatea lunii octombrie este foarte posibil ca rata de infectare sa depașeasca 6 cazuri la mia de locuitori in mai…

- Parinții infectati cu virusul SARS-CoV-2 vor putea fi tratati in sectiile de pediatrie unde se afla internati si copiii lor. In acest sens au fost modificate unele actele normative, a anunțat luni Ministerul Sanatații. ”Incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi, care au in…

- O varianta discutata de autoritați pentru școli, in contextul pandemiei, esta ca, atunci cand apar cazuri de COVID intr-o clasa, copiii nevaccinați sa treaca obligatoriu in online, iar cei vaccinați sa poata continua fizic cursurile. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat,…