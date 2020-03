Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada dominata de scaderi cauzate de pandemia coronavirus, șapte companii de pe Bursa de Valori București (BVB) au anunțat dividende ce ofera investitorilor caștiguri de peste 10%. Citiți in continuare care sunt distribuțiile de cash pe care...

- Mai multe firme de brokeraj active pe Bursa de Valori București (BVB) au anunțat clienții ca iși vor desfașura activitatea doar online in perioada imediat urmatoare, ca masura pentru prevenirea extinderii noului coronavirus (COVID-19). De asemenea,...

- Companiile aeriene europene Lufthansa, British Airways si Norwegian Air sustin ca pandemia de coronavirus (COVID-19) provoaca o criza fara precedent, pe fondul scaderii cererii pentru cursele aeriene, si au nevoie de ajutor, transmite Reuters potrivit Agerpres. Vineri, grupul aerian german Lufthansa…

- In perioada urmatoare, putem asista la o depreciere a leului in fata euro si la scaderi de cotatii pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), insa magnitudinea acestora va depinde in mare masura de gradul de panica la care se va ajunge, arata o analiza realizata de Alexandra Smedoiu, Partener Servicii Fiscale,…

- Numarul companiilor care au avut o cifra de afaceri mai mare cu cel putin 10% a crescut in 2019 la 57%, fata de 45% in 2018, iar ponderea celor care au realizat un profit mai mare cu cel putin 10% a urcat la 55%, de la 48% in 2018, potrivit datelor prezentate luni seara de Mircea Iliescu, trainer si…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inceput cu dreptul anul 2020, cresterea unor companii precum Fondul Proprietatea (FP) si Banca Transilvania (TLV) impingand BET, principalul indice al pietei, peste pragul psihologic de 10.000 de puncte. Bursa locala...

- Promovarea pietei de capital romanesti la statutul de Piata Emergenta, numarul mare de emisiuni de obligatiuni care s-au listat in acest an, precum si infiintarea companiei ce urmeaza sa devina contraparte centrala au reprezentat in 2019 elemente foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a pietei…

