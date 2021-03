Efectele luminii albastre

Somnul este unul din stalpii de susținere ai sanatații noastre, iar faptul ca in prezent oamenii beneficiaza de mai puține ore de somn decat in trecut este ingrijorator. In plus, a scazut și calitatea somnului. Deficitul de somn este legat de o multitudine de afecțiuni cronice, de la diabet de tip II, pana la depresie și chiar obezitate. Reducerea perioadei de somn este explicabila prin ritmul alert de viața, dar probabil o contribuție importanta o are și utilizarea pe scara larga a luminii artificiale și mai ales a tehnologiilor emițatoare de lumina albastra. Dispozitivele emițatoare de lumina…