Efectele campaniei de vaccinare anti-coronavirus incep sa se vada. In Italia, candva epicentrul epidemiei din Europa, s-a constatat o scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19 in randul personalului medical. Conform La Stampa și Mediafax, in ultimele trei saptamani infectarile au scazut cu 64,2% in randul angajaților din domeniul sanatații. In intervalul 13-19 ianuarie au fost inregistrate 4.382 de cazuri de imbolnaviri, iar in intervalul 3-9 februarie au fost raportate doar 1.570 de cazuri. La jumatatea lunii ianuarie au inceput sa fie administrate dozele de rapel. „Reducerea neta…