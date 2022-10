Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii spun ca, atat in momentul cand se trece la ora de vara, cat și in momentul in care se trece la ora de iarna , ne este pusa in pericol sanatatea. Cum ne poate afecta schimbarea orei? Duminica 30 octombrie 2022, ora 4 dimineața devine ora 3 dimineața, deci trecm la ora de iarna. Specialiștii…

- Momente dramatice pentru un tanar preot din județul Vaslui. Duminica, in timp ce ținea Sfanta Liturghie a facut un infarct. Un elicopter SMURD a fost solicitat sa preia barbatul in varsta de 38 de ani, care a fost transportat la un spital din Iasi. Starea preotului este grava, iar medicii depun eforturi…

- Tot mai mulți oameni cad victime intoxicarii cu dioxid de carbon Vinuri de Macin. Foto: Simona Serbanescu. Tot mai mulți oameni cad victime intoxicarii cu dioxid de carbon, mai ales în aceasta perioada a anului. Principala cauza o constituie neaerisirea corespunzatoare a spațiilor…

- Cel mai mic pret pe care il vor plati romanii pentru un kWh este de 68 de bani, daca indeplinesc anumite conditii. In urma modificarii Ordonantei de Urgenta, astfel incat compensarea sa se faca la consumul curent de electricitate, si nu la media pe anul 2021. Pretul pe care il vor plati romanii…

- Ministerul Sanatații a inceput distribuirea dozelor de vaccin antigripal. In acest an campania de vaccinare antigripala incepe mai devreme. O parte din dozele de vaccin antigripal , mai multe ca in alți ani, au ajuns la Directiile de Sanatate Publica ( DSP ) din tara, de unde vor fi preluate de medicii…

- Noi variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 ar putea sa apara in aceasta iarna, insa vaccinurile existente pe piata ar trebui sa protejeze in continuare populatiile impotriva formelor grave de COVID-19, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), preluata de Agerpres. Agentia europeana de…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a avertizat, vineri, ca noi variante de COVID-19 ar putea sa apara pana la sfarșitul anului, in contextul in care Uniunea Europeana se pregateste sa lanseze o campanie de vaccinare cu doze booster, inaintea unui val anticipat de noi infectari pana in decembrie…