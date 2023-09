Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a povestit cum l-a cunoscut pe Anghel Damian, dar și cand a inceput relația lor. Artista a fost invitata la podcastul lui Horia Brenciu, unde a facut dezaluiri neașteptate despre viața sa personala.Theo Rose este una dintre cele mai indragite artiste din Romania, iar recent și-a facut debutul…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM), Laurentiu Pastinaru, atrage atentia asupra numarului ridicat de arderi de vegetatie, incendii provocate intentionat de unii proprietari de terenuri. ”Ideea ca arderea face bine pamanturilor este profund gresita, in realitate avand efect…

- Noul PUG al Craiovei a intrat in procesul de consultare publica, joi fiind prima dezbatere pe marginea solutiilor prevazute de noua documentatie. La prima vedere, arhitectii, dar si reprezentanti ai organizatiilor civice, considera ca PUG-ul are mai multe deficiente care, neremediate, ar afecta, in…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Gabriel Andronache a explicat motivele care au stat la baza inițiativei sale legislative.„Nu este prima data cand eu vorbesc despre eficiența energetica. Va multumesc pentru ca alaturi de dumneavoastra am realizat la Brașov o serie de campanii de informare despre…

- Domnul Cioloș și doamna Elena Basescu gandesc la fel: ambii favorizeaza legalizarea drogurilor ușoare in Romania. Deputați ai Partidului REPER, partidul domnului Cioloș, au inregistrat un proiect de lege care cauta dezincriminarea in Romania a consumului de canabis in doze mici. Ideea nu este doar deocheata.…

- Academicianul și omul de știința Constantin Balaceanu-Stolnici implinește un secol de viața. Joi, 6 iulie 2023, venerabilul medic neurolog implinește 100 de ani. Considerat ultimul boier autentic, Constantin Balaceanu-Stolnici s-a nascut exact acum un secol, la 6 iulie 1923. Este ultimul descendent…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) considera nepotrivita inițiativa Primariei Miercurea Sibiului, aceea de a construi un bust in onoarea controversatului general Victor Precup. Dupa ce Primaria Miercurea Sibiului a anunțat ca va cheltui 76.000 de…

- Muzeul de Arta Constanta a transmis ca intre 1 iulie si 31 august 2023 va organiza cea de a doua editie a Bienalei Nationale de Pictura, Constanta ndash; 2023, realizata cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta. Pe simeze se regasesc 100 de lucrari semnate de 100 artisti, membri ai U.A.P. Romania,…