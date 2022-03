Educatoarea eroină din Ucraina Razboiul din Ucraina a ucis, deja, in cele 26 de zile de bombardament, 115 copii! Care nu au avut decat vina de a se fi nascut in acel spațiu acum bombardat de trupele rusești. Și numarul lor ar fi putut sa creasca in toata aceasta perioada cu 30, daca o femeie curajoasa din Cernigov, educatoare, nu i-ar fi salvat pe cei 30, toți orfani, de la moarte. La Cernigov situația e crunta. Au fost distruse case, au murit oameni, au cazut bombe. Și, desigur, inca se continua in felul acesta. Dar educatoarea, de cand a inceput conflictul armat, a luat copiii și a fugit cu ei prin subsolurile cladirilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

