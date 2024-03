Organizatorii Eurovision sunt în alertă maximă: 'Planificăm pentru tot felul de scenarii' Razboiul din Ucraina și un nivel de amenințare crescut in Suedia din august, dupa ce o serie de arderi de Coran a infuriat lumea musulmana, inseamna ca organizatorii au avut deja mult de lucru pentru a se asigura ca cel mai mare eveniment de muzica live din lume, care se va desfașura intre 5 și 11 mai, se va desfașura fara probleme, scrie France 24. "Avem conflictul dintre Israel și Hamas, razboiul din Ucraina, care a afectat Suedia, un risc mai mare de razboi hibrid, exista atacuri cibernetice", a enumerat pentru AFP șeful securitații orașului Malmo, Ulf Nilsson. "Traim vremuri tulburi". In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

