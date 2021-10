Elevii vor studia obligatoriu educatie financiara si educatie juridica de anul viitor. Legea a trecut de Parlament. Senatul Romaniei a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea cursurilor de educatie financiara si de educatie juridica in programa scolara. Legea adoptata, luni, de Senat va intra in vigoare dupa ce va fi promulgata de presedintele […] The post Educatie financiara si juridica, in școli de anul viitor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .