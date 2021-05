Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul alocat Ministerului Tineretului și Sportului pentru acest este de 543 milioane de lei, mai puțin decat in 2020, cand acesta a fost de 570 de milioane. Practic, in plin an olimpic, instituția condusa de Eduard Novak are cel mai mic buget din cele 18 ministere. Suma, echivalentul a 110 milioane…

- Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) a anuntat un nou miting de protest impotriva actualei conduceri a Ministerul Tineretului si Sportului, de data aceasta in fata sediului Guvernului Romaniei. Protestul, programat pentru miercuri, 14 aprilie, de la ora 11:00, este al doilea al SNST de la inceputul…

- Drama sportivilor ajunsi la finalul carierei, atunci cand devin „simpli pietoni in fata vietii”, iar experienta acumulata nu ii mai poate ajuta, este adusa in atentie de fostul international de rugby Stelian Burcea, care considera ca statul „este repetent” la a-i ajuta pe cei nevoiti sa aleaga un nou…

- Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa postat pe site-ul oficial, organizarea in 6 aprilie a unui miting protest impotriva actualei conduceri a Ministerul Tineretului si Sportului si a politicilor sale "anti-sport". Ministerul este condus de Eduard…

- Cea de-a doua intalnire intre reprezentanții Comisiei pentru Educație, Promovare și Dezvoltare (CEPD) a Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR) și ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, alaturi de echipa Ministerului Tineretului și Sportului (MTS), președinții Comisiilor pentru invațamant,…

- Ministerul Finanțelor a publicat in aceasta seara proiectul de buget pentru anul 2021. Dintre cele 18 ministere ale Guvernului condus de Florin Cițu, Ministerul Tineretului și Sportului are cel mai mic buget. Instituția condusa de Eduard Novak va primi in 2021 suma de 543 de milioane de lei. La aceasta…

- FCSB a cerut Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) sa închirieze Stadionul Arcul de Triumf, aceasta fiind singura solicitare de pâna acum, conform ministrului Eduard Novak."Avem solicitare de la domnul Argaseala pentru închiriere, e singura solicitare de pâna…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, da de ințeles ca in curand competițiile sportive s-ar putea desfașura din nou in prezența spectatorilor. Ministrul Tineretului și Sportului s-a intalnit, luni, cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, pentru a elabora un ordin comun in acest sens. „La…