Senatul a decis! Tinerii sub 18 ani au intrare GRATUITĂ la muzee Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care ofera tinerilor sub 18 ani acces gratuit la muzee și la colectiile publice de drept public, aflate in subordinea autoritatilor publice locale si centrale. Proiectul a fost inițiat de parlamentarii liberali. Potrivit senatorului Gigel Stirbu, initiator, „muzeele reprezinta institutii culturale si educative care ofera oportunitati excelente pentru invatare, iar accesul gratuit la muzee ar incuraja tinerii sa exploreze lumea artei, istoriei, stiintei si culturii, experienta ce poate stimula curiozitatea si invatarea continua”. Un alt motiv pentru care… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gratis la muzee pentru copii și tinerii cu varste de pana la 18 ani. Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect de lege Gratis la muzee pentru copii și tinerii cu varste de pana la 18 ani. Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect initiat de parlamentarii liberali, care prevede gratuitate pentru aceste…

- Tinerii de la Asociația Be TeeN Targu Jiu promoveaza facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitați in instituțiile publice. Este in implementare proiectul TNT Power care militeaza pentru respectarea dreptului tinerilor de a avea acces in orice cladire. Sunt vizate in special persoanele imobilizate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat ,luni, pentru modificarea si completarea Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata. Astfel, actul normativ are in vedere prevenirea si combaterea efectelor consumului…

- Doua categorii de soferi romani pot ramane fara permis auto pe viata, in anumite conditii. Proiectul de lege initiat de deputati PNL a fost adoptat tacit de Senat. Astfel, dupa ce Legea Anastasia prevede ca șoferii beți sau drogați care provoaca accidente soldate cu pierderi de vieti omenesti vor face…

- O propunere legislativa privind interzicerea accesului la demnitati si functii publice pentru persoanele care au facut parte din structurile de putere ale regimului comunist se afla in dezbatere publica, la Camera Deputatilor, Senatul fiind forul decizional.Propunerea legislativa pentru modificarea…

- Lacasele de cult au fost incluse in completarea Legii privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor, promulgata recent de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, potrivit legii, pana la 1 ianuarie 2025, conducatorii institutiilor publice, inclusiv ai lacaselor de cult, vor dispune…

- Acest lucru se prevede intr-o noua modificare a Codului Administrativ, depusa la Senat. Propunerea vizeaza schimbarea actualelor prevederi legislative, care nu prevad ca aleșii locali sa-și faca cunoscute CV-urile dupa preluarea mandatului. Acum, conform Legii 176/2010, aleșii locali trebuie sa intocmeasca…

- Aleșii locali vor fi obligați sa iși faca publice CV-urile, propune o noua modificare a Codului Administrativ depusa la Senat. Propunerea vizeaza schimbarea actualelor prevederi legislative care nu prevad ca aleșii locali sa-și faca cunoscute CV-urile dupa preluarea mandatului. In prezent, conform Legii…