Stiri pe aceeasi tema

- Singurul campion paralimpic din istoria Romaniei, Eduard Novak, a cucerit medalia de bronz in proba de contratimp 1 km, la grupa C4, la Campionatele Mondiale de paraciclism pe velodrom de la Milton...

- Luptatoarea Alina Vuc, medaliata cu argint la Campionatele Mondiale de la Nur Sultan (Kazahstan) la categoria 50 kg, a fost desemnata "sportivul anului 2019" de Clubul Sportiv al Armatei Steaua in cadrul unui eveniment desfasurat vineri, potrivit NEWS.ro.Alina Vuc, 25 de ani, mai are in palmares…

- Dinamovista Bianca Pascu, medaliata cu bronz la Mondialele de la Budapesta, in proba de sabie, a fost desemnata sportivul anului 2019, joi, la gala Federatiei Romane de Scrima. Premiul pentru cel mai bun antrenor al anului a fost primit de catre ieseanul Florin Zalomir. Talentatul sabrer iesean, Razvan…

- Mirel Radoi, 38 de ani, este noul selecționer al Romaniei, dupa ce antrenorul de la U 21 a fost prezentat oficial, miercuri, de conducerea Federației Romane de Fotbal.Mirel Radoi vine la naționala intr-un moment complicat, dupa ce naționala Romaniei a ratat calificarea directa la Campionatul European…

- Tenismenul Feliciano Lopez l-a laudat pe coechipierul lui, Rafael Nadal, despre care a spus ca a fost un supererou al Spaniei în Cupa Davis, transmite News.ro.VIDEO Spania a câștigat Cupa Davis (2-0 vs Canada) - Rafael Nadal a adus punctul decisiv"Rafa a jucat meciuri de…

- Sportiva romana Cristina Simion, legitimata la CSA Steaua, a cucerit, sambata, medalia de aur la Campionatele Mondiale de alergare montana de la Villa de Angostura (Argentina), potrivit site-uului Federatiei Romane de Atletism. Cristina Simion a terminat prima cei 41,05 kilometri ai cursei, depasindu-le…

- Sportivul roman Daniel Natea a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de sambo de la Cheongju (Coreea de Sud). Natea a fost invins in finala cat. +100 kg de mongolul Purevdorj Damdinsuren. Natea,...

- Sportivul roman Daniel Natea a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de sambo de la Cheongju (Coreea de Sud), desfasurate de joi pana duminica. Natea a fost invins in finala cat. +100 kg de mongolul Purevdorj Damdinsuren. Natea, consacrat ca judoka, l-a invins in optimi pe ucraineanul Stanislav…