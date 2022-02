Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak spune ca e „frustrat ca sportivii și copiii de la noi nu au aceleași șanse precum cei din alte țari”. Afirmațiile ministrului vin in contextul rezultatelor romanilor la Jocurile Olimpice de iarna.de la Beijing. „Cel mai bun rezultat obținut de Romania a fost locul 9 in proba de sanie – ștefeta echipe. Rezultatele obținute de cei 22 de sportivi romani care au facut deplasarea in Beijing au fost pe masura conditiilor de pregatire pe care le-au avut, dar si a strategiei de pana acum”, iși continua afirmațiile, pe Facebook ministrul Eduard Novak. El…