Stiri pe aceeasi tema

- Romania a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor, aceasta fiind cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe cap de…

- Unii lideri ai PSD au facut greșeli, nu putem contesta aceste realitați; le recunoaștem. Dar greșelile nu pot șterge rezultatele guvernarilor PSD și nici consecințele pozitive pe care acestea le-au avut asupra vieții romanilor. Ce a facut PSD cat s-a aflat la guvernare, in ultimii 8 ani? Sa ne amintim…

- "Investitiile necesare in perioada 2021-2030 (valori cumulative) indeplinirii obiectivelor propuse in contextul politicilor si masurilor in sectorul energetic (producere, transport, distributie energie electrica) vor fi in valoare de aproximativ 22,6 miliarde euro. Totodata, conform Proiectului Strategiei…

- BNR: Datoria externa totala a Romaniei era de 117,22 mld. euro, la sfarsitul lunii septembrie, in creștere cu 12,5% fata de 31 decembrie 2019 Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 7,44 miliarde euro la sfarsitul lunii septembrie, la 117,22 miliarde euro, de la 109,78 miliarde euro la 31 decembrie…

- Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, fiind singura tara din Uniunea Europeana (UE) in care investitiile au avut o contributie pozitiva la dinamica PIB in primul semestru din 2020, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor…

- Ministrul Finanțelor anunța investitii in economie de 30 de miliarde de lei, in primele noua luni, ”cea mai mare suma din ultimii 10 ani” Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, a anunțat, marti, pe Facebook, ministrul…

- Ministrul Finanțelor anunța investitii in econome de 30 de miliarde de lei, in primele noua luni, ”cea mai mare suma din ultimii 10 ani” Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, a anunțat, marti, pe Facebook, ministrul…

- Romania are șansa de a-și crește competitivitatea economica intr-un termen relativ scurt daca se va concentra pe accelerarea digitalizarii și convergența spre o economie bazata pe tehnologie. Economia digitala ar putea reprezenta, in 2030, cel puțin 20 % din PIB, cu un plus de aproximativ 50 de miliarde…