Fapte și legi porcești: Daca un țaran crește 5 porci in gospodarie, maximum admis de noua lege, trebuie sa-i manance pe toți pentru ca tot noua lege interzice comercializarea porcilor din micile gospodarii. Probabil, parlamentarii ne vor la fel de grași ca domniile lor plinuțe! Nu pe toți, doar pe cei care cresc porci in […] Articolul EDITORIAL | Legea porcului și parlamentul porcilor apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .