- Președintele american Joe Biden a anunțat ca se va asigura „ca Uniunea Europeana, NATO și toți aliații noștri sunt uniți in raspunsul privind invazia Rusiei in Ucraina”, potrivit CNN.Declarațiile au fost facute la intalnirea de pranz cu presa de dinaintea discursului sau privind starea națiunii de peste…

- Presedintele american Joe Biden va tine marti in fata unui Congres divizat primul sau discurs privind starea natiunii pe fondul unei scaderi de popularitate, sperand sa ridice moralul unei natiuni epuizate de pandemie, si sa incurajeze lumea dupa ce Rusia a lansat cel mai important razboi din Europa…

- Președintele american Joe Biden a afirmat, sambata, intr-un interviu pentru youtuberul Brian Tyler Cohen, ca nu exista o alta alternativa la sancțiunile date Rusiei dupa invadarea Ucrainei decat declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial, informeaza News.ro . „Exista doua optiuni: Incepe al Treilea…

- Președintele american Joe Biden a descris evenimentele care au loc in estul Ucrainei ca fiind „inceputul unei invazii a Rusiei in Ucraina”. Liderul de la Casa Alba l-a criticat dur pe Vladimir Putin, spunind ca „a atacat dreptul Ucrainei de a exista”. Joe Biden a vorbit in termeni duri despre acțiunile…

- Un atac rusesc asupra Ucrainei ramane „posibil”, dar trebuie sa „dam toate șansele diplomației”, a declarat marți președintele american Joe Biden. Liderul de la Casa Alba a alternat in mesajul sau semne de deschidere și semnale de fermitate. „Cetațeni ai Rusiei, nu sunteți dușmanii noștri”, a spus el,…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat marti ca este pregatit sa impuna sanctiuni care il vizeaza personal pe Vladimir Putin daca presedintele rus va ataca Ucraina, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba a precizat ca nu are ''nicio intentie'' sa trimita trupe americane sau NATO in Ucraina.…

- Joe Biden a avertizat ca vor urma „un dezastru” și ”pierderi grele” pentru Rusia daca va invada Ucraina, insa a sugerat ca Vladimir Putin nu vrea un ”razboi la scara mare”.„Va fi un dezastru pentru Rusia daca va invada in continuare Ucraina”, a declarat președintele SUA in conferința de presa la un…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…