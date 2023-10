Stiri pe aceeasi tema

- In data de 27 octombrie, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui cea de-a 30-a ediție aniversara a GALEI EXCELENȚEI IN AFACERI – TOPUL FIRMELOR DIN JUDEȚUL TIMIȘ, desfașurata sub sloganul: “TOP 30 – Impreuna pentru afaceri de succes”. Eveniment simbol al elitei afacerilor timișene, ediția…

- Cea de-a noua ediție a Festivalului European de Teatru Eurothalia va debuta in 20 septembrie la Centrul Regional de Afaceri. Centrul este una dintre cele cinci locații in care spectacolele Eurothalia se vor juca anul acesta, alaturi de Sala Teatrului German de Stat, Sala Operei și a Teatrului National,…

- Intre 15 și 22 octombrie AstraFilm Festival 2023 va aniversa 30 de ani de la lansarea celui mai important festival de film documentar din Romania, un proiect inovator inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizari directe pentru European Film Awards. Selecția…

- O emisiune aniversara de marci poștale dedicata Centenarului Mausoleului de la Marașești, intitulata „In memoria Eroilor neamului”, realizata de Romfilatelia, va fi introdusa in circulație azi, 4 august 2023. Pe primul timbru este redata imaginea Mausoleului Eroilor din Marașești alaturi de portretul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in cursul zilei de astazi, cele trei comisii mixte de control formate sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Timiș au controlat un numar de 15 centre situate pe raza județului Timiș, in localitațile: Buziaș, Giroc, Lovrin, Lugoj, Periam, Sannicolau Mare, Sinersig,…