- Opera Naționala Romana din Timișoara continua tradiția evenimentelor din Parcul Rozelor și prezinta cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric din regiune. Ediția din acest an a Festivalului de opera și opereta va avea loc in perioada…

- Prima seara de concerte inclusa in sarbatorirea Zilei Timișoarei din acest an a adus marți in Parcul Rozelor din Timișoara, un spectacol total in cadrul caruia Pasarea Rock a reușit sa le ofere spectatorilor de toate varstele o seara memorabila. Cei trei mușchetari din Phoenix – Mircea Baniciu, Ovidiu…

- Universitatea de Vest din Timișoara ii invita pe timișoreni la ediția a doua a „MONS Beach Volley Festival”, cel mai important festival timișorean dedicat voleiului pe plaja, care se va desfașura in perioada 23-25 iunie in Baza Sportiva CSM din Parcul Rozelor. UVT sprijina organizarea acestui eveniment…

- Gala UNITER 2023 a fost dedicata lui Victor Rebengiuc. Ajuns la 90 de ani, artistul cu o cariera impresionanta, ce se intinde pe aproape 7 decenii, a primit premiul pentru ”Cel mai bun actor”. Silviu Purcarete a fost ales ”cel mai bun regizor”. Printre cei care au urcat pe scena s-au numarat Marcel…

- Doua filme franceze in stilul specific al cinematografiei franceze sunt aduse la Timișoara, in parcul Regina Maria, de Launmomentdat in parc 2023 și Institutul Francez, la sfarșitul acestei saptamani. La „Seara filmelor Franceze” va fi proiectat sambata, de la ora 21:30, filmul „Les magnetiques”, realizat…