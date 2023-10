Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru l-a facut praf pe Denis Alibec dupa Belarus – Romania 0-0. Fostul internațional a analizat prestația „tricolorilor”, dar a vorbit și despre atacantul care joaca acum in Qatar. Partida dintre Belarus și Romania a fost in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Pentru elevii lui Edi Iordanescu…

- Edward Iordanescu, selectionerul nationalei Romaniei, crede ca echipa a controlat meciul cu Belarus, joi seara, la Budapesta, 0-0, si va lupta pana la final pentru calificare, anunța news.ro.„Sunt extrem de suparat dar la fel de optimist. Am increderea ca acest grup are capacitate si vom fi la European.…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO. Meciul de la Budapesta din preliminariile EURO 2024 e live pe Antena 1 si in AntenaPLAY, joi, de la 21:45. Acesta este al saptelea meci al tricolorilor din Grupa I. Tricolorii lui Edi Iordanescu au nevoie de sase puncte din dubla cu Belarus si Andorra pentru a ajunge pe…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Tricolorii o intalnesc pe reprezentativa statului Belarus joi, de la ora 21:45. Meciul este transmis LIVE EXCLUSIV de Antena 1 si in AntenaPLAY. Selectionerul Edi Iordanescu ar putea alinia un prim 11 ofensiv, in dorinta de a obtine o victorie ce ne-ar duce pe primul loc…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa in aceasta luna alte doua partide din preliminariile Campionatului European din 2024, care se va disputa in Germania:Joi, 12 octombrie 2023, ora 21.45, Stadion Szusza Ferenc Budapesta : Belarus ndash; Romania in direct la Antena 1 Duminica, 15 octombrie,…

- Edi Iordanescu a luat o decizie fara precedent in mandatul sau la nationala Romaniei. Selectionerul a luat decizia sa limiteze la maximum interactiunea cu presa inaintea meciurilor care ne pot duce mai aproape de EURO 2024. Belarus – Romania e pe 12 octombrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in…

- Gica Popescu a facut calculele pentru calificarea Romaniei la EURO. Romania se afla pe locul 2 in clasament, cu un punct peste Israel. Pana la confruntarea dintre cele doua, Romania va juca cu Belarus si Andorra in octombrie. Gica Popescu e de parere ca Romania nu are voie sa faca niciun pas gresit…

- Ianis Hagi a rasuflat usurat, dupa ce Romania a invins-o pe Kosovo cu scorul de 2-0. Mijlocasul de la Alaves s-a declarat bucuros de rezultatul obtinut de „tricolori”, pe Arena Nationala, in duelul care s-a vazut in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania a invins-o cu 2-0 pe Belarus, gratie golurilor…