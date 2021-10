Stiri pe aceeasi tema

- Ed Sheeran transmite pe rețelele de socializare ca se autoizoleaza dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19, relateaza BBC. Muzicianul a declarat intr-o postare pe pagina sa de Instagram, ca va continua sa acorde interviuri, dar de acasa. In postarea sa, Sheeran a spus: „Hei guys, va transmit ca,…

- Cantaretul Ed Sheeran a anuntat, duminica seara, in social media, ca a fost testat pozitiv cu coronavirus. “Din pacate am fost testat pozitiv cu Covid, asa ca acum ma autoizolez si respect recomandarile guvernului”, a notat Sheeran pe Instagram. El a mentionat ca in masura posibilitatilor…

- Un elev nevazator depistat cu Covid-19 a fost nevoit sa mearga aproximativ 100 de kilometri cu trenul și microbuzul. Tanarul in varsta de 18 ani invața la un liceu special din Targu Frumos și dupa ce a fost testat pozitiv a fost trimis de conducerea școlii in centrul de plasament din județul Suceava…

- Ex-ministrul Apararii, Victor Gaiciuc, a anunțat ca a fost testat pozitiv la Covid-19. „Se vede ca virusul Covid nu alege, cu toate ca am respectat masurile de protecție obligatorii, am fost vaccinat și totuși…”, scrie Victor Gaiciuc pe pagina sa de Facebook.

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Dorin Rotariu, a fost testat pozitiv la Covid-19 inaintea meciului cu Liechtenstein, programat, duminica, pe Arena Nationala, in prelimininariile CM 2022, si a parasit cantonamentul primei reprezentative de la Mogosoaia. "Desi cu rezultate negative…

- Criticat pentru ca a sustinut ideea conform careia tinerii nu ar trebui sa se vaccineze impotriva COVID-19, actorul american de comedie Joe Rogan, al carui podcast este ascultat de milioane de persoane, a anuntat miercuri ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza AFP. Joe Rogan…

- Capitanul nationalei de fotbal a Elvetiei, Granit Xhaka, care a refuzat oportunitatile de a se vaccina impotriva Covid-19, a fost testat pozitiv la noul coronavirus si a ratat meciul amical cu Grecia, de miercuri, relateaza DPA. Selectionerul Murat Yakin si directorul de comunicare al Federatiei…

- Un fotbalist in varsta de 19 ani al echipei Atletico Terme Fiuggi din Serie D, divizia a patra a campionatului Italiei, a murit subit la cateva zile dupa ce fusese testat pozitiv la Covid-19, transmite presa internationala. Marco Tampwo, un atacant congolez sosit recent la Atletico Fiuggi,…