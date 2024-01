Stiri pe aceeasi tema

- Ecuadorul se afla in stare de urgența, autoritațile se confrunta cu evadarea lui Adolfo Macia, cunoscut și sub numele de „Fito”, cunoscutul lider al bandei Los Choneros. Evadarea a dus la tulburari in mai multe inchisori din țara, determinandu-l pe președintele Daniel Noboa sa declare o mobilizare de…

- Soldatul de rezerva Gal Eisenkot a murit in timpul operațiunii terestre a armatei israeliene in Gaza, potrivit BBC. Acesta este fiul lui Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al Armatei israeliene și ministru in actualul cabinet de urgența, Gadi Eisenkot a aflat de moartea fiului sau in timpul unei…

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Romane, mascații Jandarmeriei, care intervin chiar la acțiunile procurorilor DIICOT, a fost prinsa cu droguri, duminica dimineața, de un echipaj de Poliție. Sublocotenentul Andreea Catalina Bumbac avea in geanta mai multe pliculețe…

- Procurorii Oana Andreea Schmidt-Haineala și Valentin Cotoara au susținut, miercuri, in fața comisiei de la Ministerul Justiției, interviurile pentru postul de procuror-șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri a DIICOT, un post cu atat mai important cu cat consumul și traficul de droguri sunt…

- Soldați ruși din Divizia 20 infanterie Motorizata l-au batut pana la moarte pe comandantul adjunct al regimentului lor din peninsula ocupata Crimeea, apoi au fugit de la fața locului, potrivit serviciilor de informații ucrainene, citate de Newsweek. Soldați din Divizia 20 Infanterie Motorizata, parte…

- Hamas a difuzat o inregistrare video in care trei femei israeliene capturate de oraganizația islamista Hamas pe 7 octombrie il critica pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, cerandu-i sa obtina eliberarea lor si acuzandu-l ca nu a reusit sa impiedice valul de atacuri teroriste. In inregistrarea video,…

Și-a facut droguri din acetona și spray impotriva insectelor

- Apar noi informații in cazul judecatoarei Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, arestata sub acuzația ca a comis infracțiuni extrem de grave, fiind mana in mana cu infractorii. Acesta ii invața chiar și cum sa scape de pedepse și sa fuga din țara, in Italia sau Spania. ”In contextul in care inculpata…