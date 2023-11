Stiri pe aceeasi tema

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ), Valentin Lazea , a afirmat ca, daca unul din costurile pachetului fiscal este o inflatie mai mare, atunci acesta este un cost care trebuie acceptat si asumat. „O sa iau palaria de bancher central pentru 30 de secunde si o sa spun asa ca titlurile…

- Noi nu vrem sa recunoaștem un lucru foarte clar. Anume ca, incepand din 2016, toata populația Romaniei traiește peste posibilitați, a spus joi economistul șef al Bancii Naționale, Valentin Lazea (care a precizat ca vorbește in nume personal), la conferința „Intre Deficit Bugetar și Sustenabilitate economica”,…

- ”NEETs” este denumirea data tinerilor cu varsta cuprinsa intre 16 și 25 de ani, care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invațamant și nu participa la activitați de formare profesionala. „Aceasta categorie de tineri ar trebui sa beneficieze totuși de sprijinul statului printr-un program dedicat…

- In ultimele luni, economiștii Bancii Naționale au avertizat cu privire la tensiunile inflaționiste din piața muncii, unde se simt semnele supraincalzirii. Angajatorii se plang de deficitul de lucratori de pe piața muncii și se lupta sa gaseasca muncitori. De ce este piața muncii atat de tensionata?

- Romania este la coada clasamentului european in ceea ce privește numarul tinerilor care lucreaza in timpul studiilor sau care cauta un loc de munca. Doar 2% dintre tinerii romani sunt angajați și doar 1% cauta de lucru. In 2022, 72% dintre tinerii europeni (cu varste cuprinse intre 15 și 29 de ani)…

- Patronii romani se feresc de tinerii in cautarea unui loc de munca! „Nu stau mai mult de șase luni” Patronii romani se feresc de tinerii in cautarea unui loc de munca! „Nu stau mai mult de șase luni” Tendința actuala arata ca tot mai puțini angajatori sunt dispuși sa investeasca in dezvoltarea tinerilor…

- Economistul șef al Bancii Naționale a Romaniei susține ca țara a avut un model de creștere economica bazat pe consum, prin scaderea fiscalitații și prin importuri, iar in prezent a venit nota de plata.

- Niște caștigatori de fonduri europene vaneaza oameni, de data asta tineri, pe care sa-i inscrie abuziv in cursuri de instruire, pentru ca ei sa-și justifice activitatea și salariile. Acești bandiți nu ar trebui cumva decorați deoarece contribuie la absorbția de fonduri europene?, intreaba economistul…