Economistul Daniel Dăianu dă fiori populației: Înghețarea pensiilor și salariilor nu o să fie suficientă Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a declarat marți, la o conferința de specialitate, ca regimul fiscal din Romania este unul inechitabil, cu "tot felul de portite, exceptari si facilitati". "Avem deficite externe semnificative. Acest deficit al contului curent ne singularizeaza, mai ales ca avem si o scadere semnificativa a finantarii negeneratoare de datorie. Avem nevoie de o consolidare bugetara care depinde de politica salariala si de regimul pensiilor. Ce politica salariala si ce dinamica a pensiilor vom avea in perioada care vine afecteaza in mod semnificativ consolidarea…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

