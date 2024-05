Guvernul promite majorari de salarii si pensii in anul electoral 2024, dar in 2025 ar putea veni prapadul. Semnalul de alarma l-a tras guvernatorul BNR Mugur Isarescu. Avertismentul a venit in contextul in care datoria tarii a sarit deja de 50% din PIB. Masuri dure pentru populatie? Datoria publica a ajuns la pragul de 52% […] The post Mugur Isarescu trage semnalul de alarma: „Cand datoria depașește 50%, trebuie luate masuri”. Urmeaza inghetarea pensiilor si a salariilor? first appeared on Ziarul National .