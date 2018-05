Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul public nu poate fi echilibrat doar cu banii ce vor fi luati din Pilonul II de pensii, masura prin care Romania va da un puternic semnal negativ in afara, astfel ca autoritatile vor fi nevoie sa creasca taxele si impozitele, considera mai multi bancheri prezenti, miercuri, la conferinta 'Banca…

- Bugetul public nu poate fi echilibrat doar cu banii ce vor fi luati din Pilonul II de pensii, masura prin care Romania va da un puternic semnal negativ in afara, astfel ca autoritatile vor fi nevoie sa creasca taxele si impozitele, considera mai multi bancheri prezenti la o conferința de specialitate.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, referitor la Pilonul II de pensii, ca schimbarile nu aduc decat "bulversari si incertitudini". "Cred ca aceste vesnice schimbari nu aduc decat bulversari si incertitudini. Am observat ca PSD a facut un hobby din a schimba tot ce functioneaza in Romania,…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat intentia Guvernului Dancila de a bulversa sistemul de pensii. „PSD a marit salariile pana cand le-a micsorat, acum vrea sa nationalizeze Pilonul II de pensii“, a spus seful statului.

- Liberalii resping "tentativa de furt" din banul privat al contribuabilului la Pilonul II de pensii a PSD si a aliatilor sai, a declarat, miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban, mentionand ca aceasta chestiune este extrem de grava si ar putea fi temeiul unei motiuni de cenzura. "PNL respinge…

- PNL atrage atentia ca, in luna ianuarie, contributia romanilor la Pilonul II de pensii a scazut, diferentele fiind cuprinse intre 4% si 12%. "Din pacate, remarcam inca o minciuna sfruntata marca PSD/ALDE la adresa romanilor in ceea ce inseamna declaratiile publice si realitatea de pe teren.…

- "Noi am reformat sistemul de pensii și s-a introdus atat pilonul 2 cat și pilonul 3. Am auzit diverse critici legate de pionul 2. Pilonul 2 este o contribuție pe care o platesc salariații, dar care este administrata privat. Exista anumite semne de intrebare referitoare la eficiența acestor fonduri.…

