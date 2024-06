Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea de aprobare a OUG care prevede ca solicitantii de azil pot ramane in Romania pana la finalizarea procedurii.Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35 2023 pentru modificarea si completarea unor…

- Video Klaus Iohannis a promulgat legea: Acești șoferi au obligația sa faca ITP la mașini de doua ori pe an! Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier. Astfel, sunt exceptate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea care reglementeaza cadrul general necesar implementarii in Romania a proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore. Legea reglementeaza cadrul general necesar implementarii in Romania a proiectelor de producere a energiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede interzicerea jocurilor de noroc in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Dupa adoptarea de catre Camera Deputatilor a legii, saptamana trecuta, social-democratul Alfred Simonis a declarat in plen ca este „un prim pas,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si pentru modificarea Ordonantei de…

- Producatorii de materiale de construcții care vor sa faca investiții in Romania vor putea depune cererile de fianțare in programul ConstructPlus 2024 in perioada 8 aprilie-8 mai, a anunțat oficial, miercuri, Ministerul Economiei, care a publicat și Ghidul final al solicitantului, cererea de finanțare,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege prin care autoritațile locale vor putea decide sa acorde o reducere procentuala a impozitului pe cladiri.Reducerea se va aplica pentru persoanele fizice care dețin proprietați imobiliare in Romania.Conform noii legi promulgate de președinte marți, 2 aprilie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania, scrie Agerpres. “Dezvoltarea unei platforme…