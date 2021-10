Stiri pe aceeasi tema

- In data de 11 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1548 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 336 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva…

- Raed Arafat a vorbit, vineri, despre criza sanitara in care se regaseste Romania, dar a facut o paralela si cu criza politica pe care o traverseaza tara noastra. Șeful DSU a susținut o conferința de presa in ziua in care Romania a inregistrat un nou record in privința deceselor provocate de noul coronavirus.…

- Ungaria ar putea prelua din pacienții romani aflați in stare grava. Arafat: „Trebuie luate masuri rapid” Ungaria ar putea prelua din pacienții romani aflați in stare grava. Arafat: „Trebuie luate masuri rapid” Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca Romania se afla in discuții cu Ungaria pentru a putea prelua din pacienții aflați in stare grava. Situația a aparut dupa ce nu mai sunt locuri suficiente la ATI. „Noi am explicat. E dificil sa transpotam pacienți in exteriorul țarii. In interiorul țarii se…

- Sindicalisti ai Federatiei Sanitas vor protesta in fata Guvernului, luni, nemultumiti de situatia grava din sistemul sanitar.In jur de 120 de persoane vor fi prezenti in Piata Victoriei, incepand cu ora 11.00, potrivit unui comunicat al Sanitas,. Principalele motive de protest vizeaza situatia grava…

- Valul patru a ajuns și in Romania de cateva saptamani bune. De la debutul acestuia pana in prezent s-au derulat evenimente precum izbucnirea crizei politice și plecarea USR-ului de la guvernare, inclusiv a Ministrului Sanatații, dar și mult indragitul...

- Potrivit MAE, cetațenii afgani evacuați in acest grup sunt colaboratori ai forțelor armate romane, precum și studenți cu burse in Romania și au fost preluați de un reprezentant al Ambasadei Romaniei la Islamabad, fiind transportați intr-o locație unde vor ramane pana la definitivarea procedurilor specifice…

- Romania a reușit pana in prezent sa evacueze din Afganistan 61 de cetațeni afgani din categorii vulnerabile, in urma demersurilor Celulei de criza interinstitutionale coordonata de la nivelul ministerului, anunța MAE. Doar sambata, 45 de cetațeni afgani au fost evacuați și duși in siguranța in Pakistan,…