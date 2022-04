Stiri pe aceeasi tema

- Preturile au scazut in ciuda productiei mai mici a OPEC+, care a livrat in martie cu 1,45 milioane de barili pe zi (bpd) sub tintele sale proprii, deoarece productia din Rusia a inceput sa scada in urma sanctiunilor impuse de Occident, potrivit unui raport al aliantei de producatori vazut de Reuters.…

- Rata inflației din SUA a atins un nou maxim al ultimilor 40 de ani, dupa ce prețurile la combustibili au crescut vertiginos in prima luna a razboiului din Ucraina, scrie BBC. Prețurile de consum au urcat cu 8,5% – cel mai mare avans anual din decembrie 1981 – in urma unei creșteri de doua cifre a prețurilor…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat lanturile globale de aprovizionare, majorand si mai mult preturile energiei, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori,…

- Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine de doua saptamani, iar ambele contracte de referinta au variat in ultimele 30 de zile in cel mai mare interval de minim si maxim de la jumatatea anului 2020. Pretul petrolului Brent sa fluctuat intr-un interval de 6 dolari, intre 97,55 dolari…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a declarat ca, in ce privește prețurile, putem spune ca greul a trecut, dar asta doar cu o condiție: sa nu apara elemente noi in criza internaționala. „Cred ca mai degraba ne putem aștepta sa avem o temperare a infației. Daca vom…

- Indicele preturilor de consum, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a urcat la 7,9% in februarie, cel mai semnificativ avans anual din ianuarie 1982, dupa o crestere de pana la 7,5% in ianuarie. Este a sasea luna in care indicele depaseste 6%.Inflatia de baza (core inflation),…

- Avand in vedere ca Romania a intrat pe panta descendenta a valului 5 al pandemiei, din luna martie va putea incepe ridicarea graduala a restricțiilor.Cele trei masuri majore ale ministrului PSD al Sanatații,1. Creșterea testarii2. Centrele de evaluare3. Asigurarea medicamentelor,…

- Creșterea inflației și creșterea viitoare a ratelor dobanzilor sunt cele mai mari temeri pentru investorii cu valoare neta ridicata la nivel global, potrivit unui raport intocmit de banca elevețiana UBS. Prețurile mai mari la bunuri, combustibil și energie i-au ingrijorat pe investitori, mulți considerand…