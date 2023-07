Economia Statelor Unite a crescut peste aşteptări în trimestrul al doilea, cu 2,4% In ciuda accelerarii generale a cresterii raportate de Departamentul de Comert joi, inflatia a incetinit considerabil in ultimul trimestru, unul dintre indicatorii cheie urmariti de Rezerva Federala pentru indeplinirea tintei de 2% inregistrand cea mai lenta crestere din ultimii doi ani. Economistii, dintre care unii au prognozat o recesiune din 2022, au considerat ca cel mai rapid ciclu de majorare a dobanzii de referinta a bancii centrale a SUA din anii 1980 se apropie de sfarsit, desi cererea interna puternica ar putea duce la mentinerea costurilor indatorarii mai ridicate pentru mai mult timp.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

