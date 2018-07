Economia Romaniei incetineste brusc din cauza incertitudinilor politice si dezechilibrelor create de pomenile electorale

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Suceava putea sa piarda o finanțare europeana de aproximativ 850.000 de lei din cauza unei corecții de UN BAN. Despre ce este vorba. Deliberativul județean a aprobat luna trecuta un proiect de hotarare care vizeaza ”Creșterea eficienței energetice a cladirilor școlii gimnaziale speciale…

- Inca o zi neagra pentru romanii cu credite in lei: costul imprumuturilor a sarit in aer, indicele ROBOR pe 3 luni a crescut la 3,14%, de la 3,13%, cat a fost luni. Indicele ROBOR la trei luni a mai avut o valoare apropiata in toamna lui 2014. Toți ceilalți indici ROBOR au avut evolutii asemanatoarev,…

- Indicele ROBOR a ajuns la 3,14% marți, in contextul in care țara noastra este cuprinsa de mai multe tensiuni politice, iar investitorii se pregatesc de moțiunea de cenzura de miercuri impotriva Guvernului și de o posibila suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Indicele ROBOR la trei luni este principalul…

- Cresterea economiei Romaniei din primul trimestru al acestui an, de 4,2%, serie ajustata, fata de aceeasi perioada a anului trecut, este a cincea din Uniunea Europeana (UE), iar motorul cresterii economice il vor reprezenta in acest an investitiile, a afirmat marti vicepremierul Viorel Stefan, in a…

- Deputatul PNL, Gabriel Andronache, critica decizia PSD de a modifica legea privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale. „PSD a calcat in picioare deciziile CCR pentru a putea cheltui, in mod nelegal si fara limita, bani in viitoarele campanii electorale. Astfel, a modificat Legea…

- Creșterea economica in Romania este pusa la indoiala pe termen scurt din cauza mai multor factori, printre care și creșterea costului forței de munca care afecteaza exporturile. « De maniera generala, incertitudinea privind acțiunile guvernului roman afecteaza creșterea economica", spune Comisia Europeana…

- O tara trebuie sa creasca in linie cu potentialul sau, nu ca la Formula 1, unde motorul nu poate fi utilizat pentru mai mult de doua curse, a declarat marti Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), potrivit Agerpres. "Ca să ajungem de pe locul penultim, din…

- Creșterea accelerata a inflației și majorarea dobanzii de referința a BNR ar putea cauza o urcare a dobanzilor practicate de bancile comerciale ce ar pune in dificultate multe companii cu credite in derulare, sustine presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda,…