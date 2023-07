Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala se afla intr-o situație dificila, dar o putem depași, a declarat luni președintele Bancii Mondiale, Ajay Banga, potrivit Reuters. Luna trecuta, Banca Mondiala si-a revizuit, in jos, previziunile referitoare la ritmul de crestere inregistrat de economia mondiala in acest an, de la 2,7%…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat vineri in termeni pozitivi situatia economiei tarii sale, transmite Reuters de la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, conform Agerpres.In sesiunea plenara, liderul de la Kremlin a afirmat ca bugetul Rusiei este in general echilibrat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a marcat luni Ziua Nationala a Federatiei Ruse printr-un apel la „mandrie patriotica” adresat conationalilor, in ceea ce el a numit „o perioada dificila” pentru tara sa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Se estimeaza ca economia SUA va avansa cu 1,1%, in timp ce zona euro si Japonia vor inregistra o crestere a PIB-ului mai mica de 1% in 2023. Cresterea PIB-ului SUA este de asteptat sa incetineasca in 2024 la 0,8%, pe fondul dobanzilor mai mari. Banca Mondiala estimeaza ca cresterea globala globala va…

- Presedintele SUA, Joe Biden, analizeaza posibilitatea de a invoca un amendament constitutional pentru a creste unilateral pragul de indatorare suverana, dar admite ca pot aparea provocari juridice care ar putea genera o criza majora, scrie Mediafax."Examinez Amendamentul al 14-lea pentru a verifica…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre pensiile speciale, dar și despre cat de important este acest aspect pentru Romania. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca, in cazul in care nu va fi facuta reforma pensiilor speciale prevazuta in PNRR, cand va fi premier isi va asuma raspunderea pe o astfel de lege…

- Consiliul de administratie al Bancii Mondiale l-a ales miercuri in functia de presedinte pe fostul director general al Mastercard, Ajay Banga, pentru un mandat de cinci ani, insarcinand un expert in finante si dezvoltare nascut in India sa modernizeze institutia financiara, pentru a aborda schimbarile…