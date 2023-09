Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce pandemia, liberalizarea ticaloasa a prețurilor la energie și gaze, criza energetica și razboiul au impins inflația pana la 16,8% in noiembrie anul trecut, iata ca masurile noastre de lupta contra inflației au avut succes. „Ne-am angajat in Programul de Guvernare ca vom coopera cu BNR in lupta…

- Inflatia anuala a revenit in iulie la o singura cifra, respectiv 9,4%. Preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022. Inflatia anuala a coborat in luna iulie sub pragul de 10%, ajungang la 9,4%, in conditiile in care preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022,…

- Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale acestui an, dar ramane in continuare afectata de dificultatile persistente din Germania, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat, informeaza Reuters.Produsul…

- Florin Cițu a criticat duminica seara, intr-o intervenție la un post TV planul guvernului de a mari impozitele pentru a acoperi gaura la bugetuld e stat. Acesta a precizat ca nu trebuie crescute accizele și ca trebuie respectat calendarul reformelor din PNRR. Sursa articolului: Cițu despre planurile…

- In Romania, totul se duce și este dus in derizoriu! Inflația de “suveraniști” și “patrioți”, dar și prezentarea “patriotismului economic” de catre analfabeții funcțional, va spori lehamitea romanilor fața de “schimbarea” invocata atat de putere, dar și de opoziție. Daca in cazul opoziției am putea ințelege…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut in luna iunie, pentru a treia luna la rand, pe masura ce pretul carburantilor s-a prabusit, iar avansul preturilor la alimente a incetinit, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Scaderea prețurilor la energie, reducerea constrangerilor legate de oferta și o piața puternica a forței de munca au susținut o creștere moderata in primul trimestru al anului 2023, eliminand temerile legate de o recesiune. Acest inceput, mai bun decat se preconizase, ridica perspectivele de creștere…

- Banca Centrala Europeana trebuie sa inaspreasca si mai mult politica monetara dupa ultima sa majorare a ratei dobanzii, in incercarea de a reduce inflatia, a recomandat FMI la o zi dupa ce factorii de decizie au adoptat ultima majorare, raporteaza Financial Times.Intr-un raport privind economia zonei…