Economia Chinei a crescut în 2020 în ciuda pandemiei și peste aşteptările experţilor Economia Chinei a crescut in anul pandemiei, 2020, cu 2,3%, comparativ cu 2019, conform statisticilor guvernamentale publicate luni. Aceasta creștere a intrecut chiar și așteptarile analiștilor. Este cea mai lenta rata de crestere anuala a Chinei din ultimele decenii. Ultima data cand economia tarii a avut o crestere mai lenta decat in 2020 a fost in 1976, cand PIB-ul a scazut cu 1,6% intr-o perioada de tumult social si economic, scrie CNN. Insa, in condițiile in care pandemia de coronavirus a pus la pamant principalele economii mondiale, China a ieșit in mod categoric pe primul loc. Mai mult,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a permis exhipei de cercetatori de la Organizația Mondiala a Sanatații sa intre in țara și sa inceapa investigațiile privind originile coronavirusului. Echipa de experți OMS va ajunge in Wuhan joi, orașul considerat epicentrul pandemiei de coronavirus. Confotm The Guardian, oamenii de știința…

- In pofida pandemiei de COVID-19, constructorul britanic de automobile de lux Bentley, o divizie a grupului Volkswagen, a vandut in 2020 un numar record de 11.206 automobile, in conditiile in care cererea din China a crescut cu aproape 50%, transmite Reuters. Precedentul record de vanzari a…

- Deși pandemia de coronavirus a facut foarte multe victime in Suedia, țara nu și-a schimbat strategia de combatere a Covid-19, in ciuda recomandarilor de inasprire a restricțiilor.“Pot sa inteleg pe cineva care este tentat sa intrebe: ‘S-a schimbat strategia?’ ‘Nu, este exact aceeasi strategie: asigurati-va…

- Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, a vorbit despre numarul mare de infectari cu Covid-19 inregistrat in București, comparativ cu cifrele mai mici raportate in restul țarii. „E mai bine decat ieri, dar daca comparam situația din București cu datele din alte orașe, lucrurile nu pot…

- Germania a raportat vineri un nou record de contaminari cu noul coronavirus in termen de 24 de ore, la o saptamana si jumatate dupa introducerea unui lockdown partial pentru a limita propagarea pandemiei, relateaza dpa, potrivit AGERPRES.Cifrele anuntate ridica totalul cazurilor inregistrate…

- Sprijinirea oamenilor și firmelor direct afectate, creșterea pensiilor, salariilor și alocațiilor, crearea și finanțarea unor mecanisme care sa susțina economia sunt doar cateva dintre masurile pe care Guvernul Ludovic Orban le-a luat in ultimele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pana la 30.000 de locuri de munca sunt amenințate in cadrul Lufthansa, cea mai mare companie aeriana europeana, datorita prabușirii traficului aerian ca urmare a pandemiei de Covid-19, a avertizat conducerea companiei germane, potrivit AFP și La Libre Belgique. O mare companie aeriana a anunțat ca pana…

- Comerțul global va scadea cu 7% pana la 9% in 2020 fața de anul precedent, in ciuda unei reveniri fragile conduse de China in al treilea trimestru, a anunțat miercuri un raport al Națiunilor Unite, citat de Reuters.Nici o regiune nu a fost scutita de scaderea estimata la 19% in comerțul mondial…