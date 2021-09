Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Newcastle United si Leeds United au remizat, vineri seara, 1-1, in prologul etapei a 5-a din Premier League. Pe St. James' Park, Dupa ce Raphinha, de la oaspeti, a deschis scorul in minutul 13, Allan Saint-Maximin a egalat in minutul 44 stabilind scorul final al partidei. Cu 2 puncte…

- Deplasare dificila pentru Triumf Poiana Campina in etapa a 4-a din Superliga B Prahova, etapa intermediara desfașurata miercuri, 1 septembrie. Poienarii au avut una dintre cele mai lungi deplasari, la Puchenii Mari, pe un teren execrabil, in fața unei echipe gazda arțagoasa, rea, care a cautat in permanența…

- VfL Wolfsburg este singura echipa cu maximum de puncte din prima liga germana de fotbal, dupa ce a invins-o pe vicecampioana RB leipzig cu scorul de 1-0, duminica, in ultimul meci din etapa a treia. ''Lupii'' au obtinut victoria prin golul marcat de fundasul francez Jerome Roussillon (52). Totusi,…

- In prima etapa a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, ediția 2021/2022, toate echipele sucevene vor juca pe teren propriu, conform tragerii la sorți efectuate astazi la sediul FRF. ACS Foresta va intilni ACS Hușana Huși, CSM Bucovina Radauți va evolua in compania formației CS Sporting Vaslui, iar Șomuz…

- Federatia Romana de Oina, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Primaria si Consiliul Local Busteni si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova, organizeaza primul turneu Play-Off al Campionatului National de Oina pentru seniori. Evenimentul…

- Fostul international german Lothar Matthaeus a estimat ca in lupta pentru titlul in sezonul 2021-2022 din Bundesliga, RB Leipzig are un lot mai bun decat al actualei campioane Bayern Munchen, transmite DPA. In debutul noului sezon, Bayern, condusa de Julian Nagelsmann, ex-tehnicianul lui Leipzg,…

- Programul pentru urmatorul sezon de Liga 2 a fost stabilit, luni, la Casa Fotbalului: Liga 2 va incepe pe data de 31 iulie 2021 si va avea 20 echipe care vor lupta pentru promovarea in primul esalon. Echipele participante vor juca fiecare cu fiecare o singura data in sezonul regular,…