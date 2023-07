Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna in municipiul București, valabila incepand cu ora 20.45.Dupa o zi cu temperaturi maxime de 35 de grade celsius, furtuna a inceput in vestul Capitalei la scurt timp dupa ora 20.00. La ora publicarii acestei știri,…

- Intervenții ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din comunele vrancene Garoafa și Țifești, dupa ploaia torențiala și vijelia din aceasta dupa-amiaza. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a transmis ca „pana acum nu au fost inregistrate situații deosebite. In comuna…

- In ultimele 24 de ore pompierii salvatorii au intervenit in 56 de localitați din 19 județe _(AB, AR, AG, BV, CS, CJ, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR, HD, IF, MH, MS, NT, SV, VL) și municipiul București_ pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente și vantul puternic. Astfel, in cursul zilei…

- 50 de curti au fost inundate in Galati, duminica seara, dupa o furtuna - Un barbat a facut atac de panica, fiind suspectat ca a suferit avc. Circa 50 de curti din zona cunoscuta sub numele de Valea orasului din Galati au fost inundate duminica seara in urma unei ruperi de nori care a durat circa…

- Conform purtatorului de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, circa 20 de pompieri cu mai multe motopompe actioneaza duminica seara in Valea orasului, acolo unde in urma unei ruperi de nori s a acumulat o cantitate foarte mare de apa.Circa 50 de curti au fost inundate, apa masurand pana la un metru.Cand…

- Vijelia din Capitala care a durat pana in 30 de minute a provocat mai multe pagube in Sectorul 6. Aici, mai multe mașini parcate au fost distruse de un copac rupt de furtuna.Echipaje de pompieri intervin la fața locului pentru a elibera zona.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita cum s-a intamplat…

- Vantul puternic care a vizat Capitala aproape o ora a provocat mai multe pagube, unde pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru a indeparta copaci și stalpi cazuți. Pe langa daunele materiale, o persoana a ajuns la spital, dupa ce un copac a cazut peste ea, potrivit unui comunicat al ISU B-IF.Codul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben in București valabila cel puțin o ora. Vantul va bate puternic, cu rafale de 55-60 de kilometri pe ora.COD GALBENValabil de la : 19-05-2023 ora 17:25 pana la : 19-05-2023 ora 18:00In zona : Mun. Bucuresti ;Se vor semnala : intensificari…