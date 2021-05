Echipamentele HoReCa – succesul unei afaceri prospere

Stiri pe aceeasi tema

- Traim intr-o lume ce se afla intr-o continua schimbare, lucru pe care il datoram in mare parte tehnologiei care la randul ei evolueaza intr-un ritm destul de alert. Oricat de mult am incerca, nu mai putem fugi de tehnologie, pentru ca aceasta se afla peste tot in jurul nostru și putem chiar spune ca…

- A doua intalnire a reprezentanților mediului de afaceri local cu executivul Primariei Municipiului Pitești a avut loc marți, 9 martie 2021, in sala de consiliu a Primariei Pitești. In deschidere, Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, a vorbit despre principalele direcții ale planului de dezvoltare…

- Cele mai multe au fost inchise dupa 1990, acum insa crescatoriile de vanat incep sa redevina afaceri profitabile. Carnea de fazan e considerata o delicatesa si e tot mai cautata, mai ales ca are putin colesterol.

- Franciza Grupului Carrefour se bucura de o prezența puternica in Europa, numarand peste 6.159 de magazine, in țari precum Franța 3.868 magazine, Italia 853 magazine, Spania 60 magazine, Belgia 619 magazine, Grecia 595 magazine, Polonia 400 magazine. Iata cum poți intra in franciza Carrefour Express.…

- Anul acesta sunt propuse urmatoarele directii: Agriculture, Cybersecurity, Fintech, Blockchain, Health & Lifestyle, Retail, Smart Cities si Smart Mobility. Innovation Labs este principalul program universitar de accelerare dedicat start-up-urilor tehnice si are ca scop cresterea generatiilor tinere…

- Ioan Niculae, condamnat joi la 5 ani de inchisoare in dosarul de corupție de la Interagro, a ajuns vineri in Romania cu un avion de la Roma, potrivit Romania Tv. Niculae, care a mai ispașit o pedeapsa cu inchisoarea intr-un alt dosar de corupție, se afla in Italia pentru tratament medical, potrivit…

- Fara indoiala, orice antreprenor isi doreste sa puna bazele unui business de succes, care sa se bucure de continuitate pe termen lung. Cu toate acestea, indiferent de cat de revolutionara este ideea de afaceri sau de cat de multe eforturi depunem, in cele mai frecvente cazuri, experienta isi spune cuvantul.…

- Anthony Fauci, cel mai cunoscut specialist in imunologie din Statele Unite, a fost desemnat luni castigator al unui prestigios premiu academic israelian, Dan David Prize, in valoare de 1 milion de dolari si creat de un regretat om de afaceri si filantrop israelian nascut in Romania, pentru activitatea…