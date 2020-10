Stiri pe aceeasi tema

- Au fost ore lungi de tensiune, duminica, la bordul unui petrolier aflat in largul coastelor Marii Britanii. Echipajul uriașei nave, ce transporta 42.000 de tone de petrol, a fost amenințat de mai mulți pasageri clandestini care se strecurasera la bord.

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 14 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 240 de polițiști, jandarmi și polițiști…

- Politia din Dusseldorf a anuntat marti ca pentru 20 septembrie a fost autorizata o manifestatie cu 50.000 de participanti, impotriva restrictiilor impuse in contextul epidemiei de coronavirus, transmite dpa, relateaza Agerpres.Fortele de ordine urmeaza sa discute cu organizatorii masurile…

- Cinci copii au fost gasiti morti in apartamentul in care locuiau din orasul Solingen, in vestul Germaniei, a anuntat politia locala, potrivit Reuters. Fortele de ordine urmaresc pista uciderii lor de catre propria mama, in varsta de 27 de ani. Aceasta a incercat apoi sa se sinucida aruncandu-se in fata…

- CHIȘINAU, 22 aug - Sputnik. A fost o noapte alba in raionale din sudul țarii. Oamenii legii au organizat mai multe filtre rutiere. Cu ajutorul aplicației mobile E-DATA, peste 320 de autoturisme au fost verificate. Astfel, un șofer a fost depistat baut la volan, avand o concentrație alcoolica de 0,76…

- Politia belarusa a indicat miercuri ca a tras cu arme de foc asupra manifestantilor care au protestat marti seara impotriva rezultatelor alegerilor prezidentiale in sudul tarii, aceste tiruri facand un ranit, potrivit France Presse, potrivit Agerpres.In noaptea de marti spre miercuri, protestatari…

- CHIȘINAU, 9 aug – Sputnik. 11 persoane au fost transportate la spital in urma unui accident tragic care s-a produs in aceasta dimineața pe drumul național Chișinau-Ștefan Voda intre satele Rascaieți și Slobozia. In accident au fost implicate trei unitați de transport, dintre care un microbuz de pe…

- Cel putin 24 de persoane au murit in atacul de la o inchisoare din estul Afganistanului. Atacul comis de teroriști ISIS a fost declanșat duminica și continua luni dimineata, au anuntat autoritatile locale citate de presa straina. In inchisoarea din Jalalabad sunt detinuti numerosi talibani si membri…