- Ofensiva terestra israeliana pare iminenta. De altfel, sunt constituite toate premisele - la Ierusalim se formeaza un guvern de uniune naționala, iar soldați și blindate au fost masați la frontiera cu Fașia Gaza, a detaliat pentru Ora de știri Adelin Petrișor, trimisul special al

- Rudele victimelor atacurilor comise de Hamas in Israel merg in aceste zile la secțiile de poliție ca sa anunțe dispariția unor apropiați sau sa dea mostre de ADN pentru identificarea cadavrelor. Printre ei, o femeie care și-a pierdut aproape toata familia și care vorbit despre atacul teroriștilor cu…

- Adelin Petrisor si Dragos Stoian, trimisii speciali TVR in Israel, au ajuns in apropiere de Fasia Gaza, in unul dintre locurile unde teroristii au macelarit sute de oameni. Imaginile sunt dezolante, inca se aud explozii, strazile sunt pustii si doar militarii patruleaza in zona.

- Israelul este decis sa extermine gruparea terorista Hamas. Drept urmare, noaptea trecuta nu a fost o clipa de liniste in Fasia Gaza, aflata sub asediul armatei israeliene. In mai putin de 48 de ore, armata israeliana a mobilizat peste 300.000 de rezervisti.

- Cand a aflat despre atacul lansat de gruparea Hamas la un festival de muzica organizat in apropierea graniței dintre Fașia Gaza și Israel, barbatul s-a grabit sa ajunga in zona pentru a-și salva fiica. Tanara a reușit sa scape, insa tatal ei este acum disparut, a declarat fiul sau, pentru CNN.Maya,…

- MAE anunta ca 245 de cetateni romani, printre care si 2 grupuri de pelerini, au fost repatriati din Israel duminica, prin intermediul a doua curse operate de compania TAROM, respectiv doua curse operate de o companie aeriana privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, duminica seara, ca se vor deschide liste pentru cei care ar dori sa se deplaseze in Israel, in cadrul unor echipe medicale, pentru a acorda ajutor sistemului sanitar de acolo. De asemenea, ministrul a precizat ca s-ar putea trimite in timp relativ scurt…

- Astazi, Israelul a declarat stare de razboi, dupa ce gruparea Hamas a patruns in țara din Fașia Gaza. Mai multe persoane au fost rapite, iar imaginile pot fi privite cu greu. Prin aceeași situație trece și Noa, o tanara care se afla la un festival din sudul Israelului.