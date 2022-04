Stiri pe aceeasi tema

- Bucha. Rețineți acest nume in amintirea celor care au murit executați. Copii, femei și adulți. Armata rusa a semanat moarte. Echipa TVR - Alexandru Costache, Bogdan Militaru și Dorel Oanca - este la Bucha și a transmis in direct pentru Ora de știri.

- O echipa a Știrilor TVR este in aceste momente in Ucraina. Alexandru Costache, Bogdan Militaru și Dorel Oanca sunt in apropiere de Kiev și se indreapta spre capitala Ucrainei. Alex Costache a transmis pentru Telejurnalul de la ora 20.

- Nu a fost imediat clar cine a fost responsabil pentru organizarea atacului. Purtatorii de cuvant ai Triolan nu au invinuit in mod explicit hackerii rusi, dar au precizat ca ”inamicul” este responsabil, un termen pe care oficialii ucraineni l-au folosit pentru a se referi la Rusia in timpul razboiului.…

- OSCE a anuntat ca Marina Fenina, reprezentanta a misiunii speciale de monitorizare a situatiei din Ucraina, a murit in bombardamentul de la Harkov, la 1 martie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O coloana de vehicule militare ruse se indreapta spre capitala Kiev, care a fost bombardata toata noaptea trecuta. Convoiul de vehicule are circa 64 de kilometri, potrivit imaginilor din satelit. Nu doar Kievul a fost tinta rachetelor in timul noptii, ci si Harkov. Al doilea oras ca marime al Ucrainei…

- Explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat ca trei persoane au fost ranite, dintre care una grav, de resturile de rachete cazute intr-un cartier rezidential din sud-estul capitalei. Intr-o postare pe contul de Facebook, fortele…