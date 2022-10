Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 octombrie - 3 noiembrie, selecționata Under 15 a Romaniei, antrenata de Victor Ene, efectueaza un stagiu de pregatire cu doua meciuri amicale impotriva selecționatei similare a Bulgariei. Jucatorii nascuți in 2008 s-au reunit la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, sambata, 29 octombrie,…

- Bucureștiul devine gazda luptatorilor din Balcani! Incepand de joi, 27 octombrie, și pana duminica, 30 octombrie, Sala Polivalenta din București va gazdui intrecerile Campionatelor Balcanice de lupte juniori U15 si U71, competiție ce va aduna la start peste 400 de luptatori din noua țari: Bulgaria,…

- UEFA Under 21 Championship e gazduit de Romania și Georgia, țara noastra organizand partide la Cluj-Napoca și București. Marți seara a avut loc tragereala sorți Romania U21 aflandu-și adversarele din grupa pentru turneul final UEFA Under 21 Championship.

- Naționala de fotbal Under 21 a Romaniei va face parte din Grupa B la Campionatul European din 2023, conform tragerii la sorți care a avut loc la Ateneul Roman din București. Țara noastra va gazdui aceasta competiție alaturi de Georgia.

- In perioada 14-16 octombrie 2022, la Targu Mureș s-a desfașurat Campionatul Național de Lupte, categoria U13. CS Amara a participat la aceasta competiție cu trei sportivi, coordonați de antrenorul Marian Moraru. Oana Dumitru a confirmat așteptarile și a cucerit titlul de campioana naționala la categoria…

- Romania se va duela luni cu reprezentativa din Bosnia și Herțegovina, in ultima etapa a Grupei 3 din Liga B a Ligii Națiunilor. Inaintea partidei de la Bucuresti, selectionerul Edi Iordanescu a afirmat ca la echipa nationala este nevoie de continuitate pentru a obține rezultate.

- Prima zi a Campionatului Mondial de lupte pe plaja, competitie care se desfasoara, in acest sfarsit de saptamana, pe plaja Neversea din Constanta, s-a incheiat cum nu se poate mai bine pentru luptatorii romani. La cadeti, Romania si-a adjudecat nu mai putin de noua medalii, iar in clasamentul pe natiuni,…

- Duminica, 14 august, au avut loc ultimele meciuri, cele pentru medalii, la cel de-al treilea turneu final al Campionatului European de handbal masculin rezervat juniorilor sub 18 ani – Men"s 18 EHF Championships 2022, care a fost gazduit de Sala Polivalenta din Craiova, in perioada 8-14 august. In „finala…