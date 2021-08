Echipa națională a României de Dezbateri și Oratorică a reușit o performanță istorică la Campionatul Mondial Echipa Naționala a Romaniei la Dezbateri pentru elevi, coordonata de ARDOR (Asociația Romana de Dezbateri, Oratorie și Retorica) a obținut, pentru prima data in istorie, o clasare in primele 8 echipe ale lumii la Campionatului Mondial de Dezbateri pentru Elevi (World Schools Debate Championship), ce s-a desfașurat online intre 25 iulie și 5 august. In rundele preliminare echipa noastra a inregistrat 5 victorii (vs. Grecia, Israel, Slovacia, Ghana, Rwanda) și 3 infrangeri (vs. Danemarca, Africa de Sud și Irlanda). Astfel, cu 5 victorii, 17 decizii ale arbitrilor și 249.57 puncte individuale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

