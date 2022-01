Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre formația Gaziantep, la care Alexandru Maxim si Alin Tosca au fost titulari, si Yeni Malatyaspor, formatia antrenata de Marius Sumudica, a fost suspendat, marti, din cauza ninsorii abundente.Dupa ce s-a jucat doar o repriza, partida a fost suspendata, iar antrenorul Marius Sumudica…

- Favorita 13 la Melbourne, Naomi Osaka a facut pasul spre turul al doilea de la Australian Open, nipona trecând fara emoții de Camila Osorio (53 WTA). Naomi a avut nevoie de doar 68 de minute pentru a se impune dupa un meci pe care l-a dominat fara mari probleme, scor 6-3, 6-3. Asiatica…

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), de Goztepe Izmir, in etapa a XXI-a a campionatului turc de fotbal, SuperLig. Au marcat: Eskihellac' 7 / Emir '15 (p), Lourency '73. Oaspetii, adversari ai gazdelor si in lupta pentru…

- Echipa antrenata de Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor, a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, scor 1-2, de Goztepe Izmir, in etapa a 21-a a campionatului turc de fotbal. Yeni Malatyaspor a deschis scorul prin Eskihellac, in minutul 7, in timp ce echipa invingatoare a marcat prin Emir (15 – penalty)…

- Fundasul echipei Konyaspor, Ahmet Calik, a murit in urma unui accident rutier. Acesta avea 27 de ani. Acesta a scapat controlul asupra autovehicului sau pe drumul Ankara – Nigde si a cazut intr-o prapastie, otrivit hurriyet.com.tr, citata de news.ro. Calik se afla singur in mașina și a murit pe loc.…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a transmis un mesaj prin intermediul unei rețele de socializare, dupa ce instanta din Melbourne a intors decizia de anulare a vizei lui de intrare in Australia. Liderul clasamentului ATP s-a aratat multumit si ii este recunoscator judecatorului care a analizat…

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de Trabzonspor, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului Turciei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cornelius, in minutul 23. In clasament, echipa pregpatita de Sumudica ocupa ultimul…

- Yeni Malatyaspor continua rezultate slabe din acest final de an. Echipa antrenata de Marius Șumudica (50 de ani) a fost eliminata din 16-imile Cupei Turciei de ocupanta locului patru din liga a doua, Bandirmaspor, scor 2-3. Oaspeții au deschis scorul in minutul 9, prin Can Davas, iar in minutul 37 scorul…