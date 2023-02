Echipa de robotica Xeo a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a caștigat premiul „Think Award” – Locul I, la competiția regionala din București. Va participa la etapa naționala a competiției care va avea loc in București in data de 10-12 martie 2023. Echipa de robotica Xeo, formata din elevi ai Colegiului Național […] The post Echipa de robotica „Xeo” a Colegiului Național HCC din Alba Iulia, premiul „Think Award” - Locul I, la competiția regionala de la București first appeared on albaiuliainfo.ro .