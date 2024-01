Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet Under 16 a CSM Constanta a urcat pe locul doi in Grupa I GVA, dupa un parcurs cu doua victorii in cele trei meciuri disputate la turneul din capitala. La Bucuresti, in Sala "Octavian Dimofteldquo;, fetele antrenate de Alina Serban si Andreea Dragos au deschis turneul cu o…

- Selectionata Romaniei a invins dramatic echipa Serbiei, cu scorul de 3-2 (0-2, 1-0, 1-0, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare, duminica seara, la Belgrad, in meciul sau de debut la Campionatul Mondial de hochei pe gheata Under-20, Divizia a II-a, Grupa B.

- Campioana Romaniei, CS Arcada Galați, a cedat joi seara in Belgia, contra celor de la Greenyard Maaseik, 1-3 (23-25, 25-23, 23-25, 14-25), iar sambata va juca in Divizia A1 cu CS Știința Explorari Baia Mare Arcada a avut trei seturi stranse in infruntarea cu Greenyard Maaseik, disputata in Steengoed…

- Daca intrecerile de fotbal juvenile disputate la nivel național au intrat in vacanța, la futsal inca se mai joaca. Astfel, echipa Under 19 a Liceului cu Program Sportiv Suceava va susține joi, 7 decembrie, cu incepere de la ora 19.00, pe teren propriu, un meci important pentru calificarea in Grupa ...

- Selectionata Romaniei a terminat la egalitate cu echipa Frantei, 1-1 (1-0), sambata, la Buftea, intr-un meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-17 din 2024.

- CSA Steaua Bucuresti a fost invinsa de formatia sarba VK Novi Beograd, cu scorul de 12-5 (4-1, 0-0, 4-2, 4-2), miercuri seara, in Bazinul Steaua din capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la polo pe apa masculin.Campioana Romaniei a suferit a patra infrangere in tot atatea meciuri.Pentru…

- FC Hermannstadt a surclasat formatia de liga a treia Progresul Pecica cu scorul de 6-0 (3-0), miercuri, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Cupei Romaniei la fotbal.Golurile sibienilor au fost inscrise de Ruben Fonseca (23, 45+1), Ciprian Biceanu (32), Cristian Negut (52 - penalty), Alexandru…