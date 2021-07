Echipa CS Mioveni a fost învinsă de către FC Rapid într-un meci amical, disputat pe o ploaie torenţială FC Rapid a invins, vineri, cu scorul de 2-1, echipa CS Mioveni, intr-un meci amical disputat pe o ploaie torentiala, la Ghimbav. Rapid a deschis scorul prin Finica cu un sut cu efect de la 30 m, insa Massaro a egalat imediat, din careu cu un sut pe jos, dupa o faza si o actiune pe dreapta creata de Radescu. In repriza a doua, Rapid a marcat si golul 2 cu 10 minute inainte de final, prin Hlistei. Miercuri este anuntat un nou amical pentru CS Mioveni, la Berceni, cu FCSB, scrie News.ro. Rapid – CS Mioveni 2-1 (1-1) Au marcat: Finica (22), Hlistei (81) / Massaro (24) Rapid:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

