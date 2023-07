Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Voinicii din Cricau au caștigat Decathlonul Dacic, la Festivalului Cetaților Dacice 2023 Duminica, 9 iulie, cei mai puternici barbați din cele cinci cetați dacice din Alba s-au intrecut intr-un concurs inedit, pentru a demonstra ca sunt demni urmași ai lui Decebal. In final, echipa care s-a clasat…

- 7-9 Iulie 2023| Festivalul Cetatilor Dacice la Cricau: Lupte de gladiatori, filme istorice, ateliere și multe altele. PROGRAM 7-9 Iulie 2023| Festivalul Cetatilor Dacice la Cricau: Lupte de gladiatori, filme istorice, ateliere și multe altele. PROGRAM In perioada 7-9 Iulie 2023, la Cricau, va avea loc…

- In weekend-ul 23 – 25 iunie 2023, in Municipiul Alba Iulia va avea loc o noua ediție AlbaFest, unde cetațenii se vor putea bucura de concerte, in Piața Cetații, ale unor artiști consacrați precum Carla’s Dreams, Smiley, Iris și mulți alții. • Vineri – 23 iunie 18:00 – Spectacol de reconstituire militara:…

- In perioada 4-7 iunie 2023, in orașul Nis (Serbia), s-a desfașurat cea de-a opta ediție a Festivalului Internațional de muzica bisericeasca „Edict Muzical”. Evenimentul a fost organizat sub inaltul patronaj al Preafericitului Parinte Porfirie, Patriarhul Serbiei, și cu binecuvantarea Preasfințitului…

- Ediția cu numarul șapte a emisiunii Te cunosc de undeva a luat sfarșit. Chiar daca toate echipele au facut un show de proporții și i-au incantat pe jurați, doar una dintre ele a reușit sa ajunga pe primul loc. Ei bine, Ozana Barabancea a venit in ajutorul lor și le-a oferit bonusul de 100 de puncte.

- Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a caștigat cea de-a II-a ediție a Cupei „Nicușor Marcu”, competiție de suflet disputata in Cetatea Marii Uniri in memoria regretatului antrenor Nicușor Marcu, disparut prematur dintre noi in august 2021. O victorie simbolica in turneul Under 13 la baschet…

- La un an de la prima ediție a emisiunii ”Jocul cuvintelor”, Dan Negru ne spune cați bani au caștigat concurenții. Bilanțul emisiunii pentru care popularul prezentator a inchis seria succeselor la Antena 1 și s-a mutat la Kanal D este un unul mult mai amplu. Au fost 34.000 de minute de concurs, 760…