- Gazonul de pe Arena Naționala a fst inundat dupa ploile torențiale care au cazut in București in ultimele zile, in special vineri și sambata. Duminica, Arena Naționala gazduiește primul meci din Campionatul European dintre Austria și Macedonia. Jucatorii Austriei și-au amanat antrenamentul de sambata…

- Sunt probleme foarte mari la stadionul Arena Naționala, chiar inainte de meciul dintre Austria și Macedonia de Nord. In urma ploilor abundente cazute in București, stadionul s-a inundat, iar austriecii au fost nevoiți sa iși anuleze antrenamentul programat pentru astazi.

- Pe Arena Naționala din București au fost amplasate noi reflectoare, astfel incat instalația de nocturna sa fie la standardele cerute de organizatorii turneului de fotbal Euro 2020. Parametrii de luminozitate au fost verificați in cateva sute de puncte de pe gazon de o echipa specializata a UEFA. Pentru…

- Teatrul National „I.L. Caragiale” Bucuresti deschide, incepand de joi, pe pagina de Youtube, postul de televiziune TNB-TV, prima televiziune din Romania dedicata exclusiv teatrului. “Imi revine placuta sarcina de a va informa ca incepand cu data de 6 mai pe canalul de Youtube veti putea urmari programele…

- Premierul Florin Cițu va petrece Sarbatorile Pascale in familie. “De Paste, in familie. Si n-o sa ma vedeti. O sa va las in pace”, a anunțat Florin Citu. Premierul Florin Citu a ținut sa precizeze ca se va implica in rezolvarea problemei adoptarii bugetului Capitalei, subliniind ca un Bucuresti fara…

- Trofeul Campionatului European a ajuns la București, duminica, unde a fost inmanat ambasadorului EURO 2020 din Romania, Dorinel Munteanu. Trofeul a fost plimbat prin Capitala, iar turul s-a incheiat la Arena Naționala. Gica Popescu, consilier al Guvernului Romaniei pentru UEFA EURO 2020, a vorbit despre…

- Spectatorii vor reveni pe stadioanele de fotbal. Meciurile de la Euro 2020, care vor avea loc la București, vor avea maxim 13.000 de fani in tribuna, a anunțat Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat, chiar de Ziua Internaționala a Sportului. UEFA daduse ca termen data de 7 aprilie pentru prezentarea…

- Forțele din ordine se așteapta ca in zilele urmatoare sa aiba loc proteste la care sa participe un numar insemnat de manifestanți. In spațiul online au loc chemari in strada, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, potrivit Agerpres. Jandarmeria Capitalei precizeaza ca in Bucuresti sunt preconizate…